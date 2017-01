Kurdistan turco sull'orlo della guerra civile Turchia, nuovo attentato a Diyarbakir. Morti tre soldati turchi

Nuovo attentato a Diyarbakir, la capitale simbolica del Kurdistan Turco. Un ordigno piazzato a bordo strada ha provocato la morte di tre poliziotti, il cui convoglio passava nell'istante della detonazione. In considerazione dell'obiettivo militare dell'attentato non ci sono dubbi sul fatto che la responsabilità debba essere attribuita alle organizzazioni curde che, come il Pkk, hanno ripreso la lotta armata allo stato Turco dopo la rottura delle trattative con il governo del presidente turco Erdogan. Alla fine dello scorso anno la polizia Turca aveva arrestato i due sindaci di Diyarbakir e quasi tutti i deputati eletti nella maggiore città curda della Turchia che conta quasi due milioni di abitanti. In base a quanto riferisce l'agenzia Anadolu oltre ai tre militari morti ci sarebbero quattro feriti, tra cui due civili.