"Limitate le libertà fondamentali" Turchia, osservatori Osce: campagna voto iniqua Per l'Osce l'opposizione non ha potuto fare campagna con eguali condizioni rispetto alle forze che sostenevano il presidente Erdogan

"Le restrizioni delle libertà fondamentali a cui abbiamo assistito hanno avuto un impatto su queste elezioni. Ci auguriamo che la Turchia elimini queste restrizioni al più presto possibile". Lo ha detto Ignacio Sanchez Amor, a capo della missione di osservazione elettorale dell'Osce.Per l'Osce, l'opposizione non ha potuto fare campagna con eguali condizioni rispetto alle forze che sostenevano il presidente Erdogan.L'Osce ha comunque lodato l'alta partecipazione al voto (circa l'87%) come un segnale dell'attaccamento alla democrazia in Turchia.Secondo una nota congiunta degli osservatori dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (Apce), Osce e Odihr, "le condizioni dei candidati durante la campagna elettorale non sono state paritarie" e il presidente uscente Erdogan e il partito di governo Akp hanno "avuto un vantaggio eccessivo, che ha incluso una copertura sproporzionata da parte dei media pubblici e privati affiliati al governo".Nella loro valutazione preliminare gli osservatori evidenziano anche che "il quadro legale restrittivo in vigore sotto lo stato d'emergenza ha limitato la libertà d'espressione e di manifestare, ma i cittadini hanno comunque dimostrato laloro dedizione alla democrazia partecipando numerosi ai comizi e andando a votare".Nella loro dichiarazione gli osservatori sottolineano poi che "le procedure relative alle votazioni sono state generalmente seguite, anche se importanti passi legali sono stati omessi durante il conteggio e tabulazione delle schede".Infine Consiglio d'Europa, Ocse e Odihr dicono di aver "notato una presenza più intrusiva della polizia nei seggi rispetto alle precedenti elezioni, che hanno contribuito, in alcuni casi a creare un clima di insicurezza, o possibilmente di pressione sull'elettorato, e in alcuni casi, nei confronti degli stessi osservatori internazionali". In ogni caso, "gli elettori hanno avuto una scelta genuina durante il voto".