Turchia: tolta dopo 2 anni la censura a Wikipedia

Cade in Turchia la censura a Wikipedia. Dopo due anni mezzo, dunque, si potrà navigare e consultare le pagine del sito web.Lo ha annunciato questa mattina l'autorità di controllo delle tecnologie informatiche e di comunicazione il Btk.Il provvedimento è stata preso dopo che la corte costituzionale di Ankara ha stabilito a maggioranza, che il blocco dell'accesso al sito web violava la libertà d'espressione.A dare la notizia è stata la Cnn turca.Il 29 aprile 2017, le autorità turche avevano bloccato l'accesso online a tutte le versioni linguistiche dell'enciclopedia web Wikipedia in tutta la Turchia.Le restrizioni furono imposte dalla legge turca n. 5651 per la versione in inglese dell'articolo sul terrorismo sponsorizzato dallo stato, in cui la Turchia veniva descritta come paese sponsor dell' ISIS e Al-Qaeda.I tribunali turchi avevano considerato le affermazioni come una manipolazione pubblica ad opera dei mass media. Nonostante le molteplici richieste dell'Autorità turca per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la comunità di Wikipedia ha rifiutato di modificare l'articolo per conformarsi alla legge turca sostenendo che le affermazioni contenute negli articoli contestati erano riferite a fonti attendibili.A gennaio 2018, Wikipedia era ancora vietata in Turchia e la direttrice esecutiva di Wikimedia Foundation, Katherine Maher non sapeva ancora spiegare le ragioni di questo blocco.Il 5 marzo 2018, la pagina Facebook di Wikipedia ha dato il via alla campagna We Miss Turkey (in turco: Özledik) e ha sostituito la barra nera della censura sul logo di Wikipedia con una rossa. La campagna internazionale è stata condotta utilizzando anche un hashtag con lo stesso nome.La misura era stata fortemente condannata in questi anni dai gruppi in difesa della libertà d'espressione. La Turchia censura migliaia di siti web accusati di diffondere materiale illegale,tra cui la presunta propaganda terroristica. In passato anche social network come Facebook e Twitter sono stati temporaneamente bloccati