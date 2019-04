Eroi a quattro zampe Turchia, un gatto coraggioso scaccia un branco di 6 cani randagi

Un gatto, difendendo il suo territorio, ha attaccato e scacciato 6 cani. Prima si sono avvicinati due cani ma, quando il gatto li ha attaccati, sono scappati via. Il terzo cane, impaurito, ha seguito i primi due. Poi da dietro di una macchina sono spuntati altri due cani, ma dopo l’incontro con il gatto aggressivo, sono scappati via anche loro. L’ultimo cane arrivato non si è nemmeno azzardato ad avvicinarsi al gatto e se l’è data a gambe.