Nel mirino di Erdogan sia l'Isis che i combattenti curdi del Ypg Turchia. Erdogan annuncia nuove operazioni militari nel nord della Siria

Continueranno le operazioni militari delle forze armate turche nel nord della Siria. Lo ha annunciato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a pochi giorni dall'annuncio della conclusione dell'operazione militare 'Scudo dell'Eufrate' da parte del primo ministro, Binali Yildirim."Abbiamo concluso la prima fase dell'operazione Scudo dell'Eufrate", ha dichiarato Erdogan, citato dall'agenzia di stampa Dpa. "Ci sarà altro dopo questo -ha aggiunto nel corso di un intervento nella cittàdi Trebisonda, sul Mar Nero-. Ora stiamo preparando nuove operazioni per arginare i gruppi terroristici anche in altre regioni. Daremo nuovi nomi alle nuove operazioni".La campagna militare 'Scudo dell'Eufrate' era stata lanciata lo scorso 24 agosto per "liberare" dalla presenza del sedicente Stato islamico (Is) le zone della Siria al confine con la Turchia e fermare l'avanzata dei combattenti curdi delle Ypg nel nord del Paese arabo.