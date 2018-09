I tempi cambiano Turkmenistan: termina la distribuzione gratuita di gas, elettricità, acqua e sale alla popolazione

Il governo del Turkmenistan ha deciso di cessare a partire dal 1 gennaio del 2019 la fornitura gratuita di gas, elettricità, acqua potabile e sale alla popolazione, in vigore sin dal 1992, dall’epoca dell’acquisizione dell’indipendenza in seguito al crollo dell’Unione Sovietica.Il motivo dell’abolizione della distribuzione gratuita è che “attualmente i redditi della popolazione sono notevolmente cresciuti e ogni famiglia ha vaste possibilità per guadagnare”.Le tariffe che entreranno in vigore dal 2019 saranno comunque agevolate grazie alle sovvenzioni statali.