I nodi dell'Europa Ue, Tusk: "La posta in gioco è alta"

“Nelle relazioni transatlantiche la Ue deve essere pronta agli scenari peggiori”. Questo è il messaggio lanciato dal presidente del consiglio europeo Donald Tusk, espresso nella lettera di convocazione dei 28 leader europei in vista del vertice di questo fine settimana.“Nonostante i nostri instancabili sforzi per tenere unito l’Occidente, le relazioni transatlantiche sono sotto una pressione enorme dovuta alle politiche del presidente americano Donald Trump: sfortunatamente le divisioni vanno oltre al commercio”.Tusk scrive poi che "ci sono voci in Europa e nel mondo che sostengono che la nostra inefficienza nel mantenere il confine esterno è una caratteristica intrinseca dell'Ue o più in generaledella democrazia liberale". Lettura, questa, che avrebbe portato alla nascita di "nuovi movimenti politici, che offrono risposte semplici alle questioni più complicate", risposte "semplici, radicali e attrattive"."La crisi migratoria - continua il presidente del Consiglio Ue - fornisce loro un numero crescente di argomenti. Sempre più persone iniziano a creare che solo un'autorità dalla mano forte, nello spirito antieuropea e antiliberale, con una tendenza ad un aperto autoritarismo, sia capace di fermare le ondate di immigrazione illegale. Se la gente lo crede, se crede che solo loro possono offrire una soluzione efficace alla crisi migratoria, crederanno anche a qualsiasi altra cosa loro dicano. La posta in gioco è molto alta ed il tempo è poco"."Una precondizione per una vera politica migratoria dell'Ue è che gli europei decidano in modo efficace chi entra nel territorio europeo", scrive Tusk. "Il mancato raggiungimento di questo obiettivo sarebbe di fatto una manifestazione della nostra debolezza e, soprattutto, potrebbe creare l'impressione che l'Europa non abbia una frontiera esterna. I cittadini europei si aspettano da noi - e lo fanno da molto tempo ormai – che mostriamo determinazione nelle nostre azioni volte a ripristinare il loro senso di sicurezza.