​Andreatta: una serie che innova il linguaggio Tv, "Rocco Schiavone" torna su Rai 2 e vince la prima serata Successo messa in onda segue ottimi risultati anteprima Rai Play

Claudia Vismara e Marco Giallini (Ansa)

Condividi

Il ritorno su Rai2 del vicequestore "Rocco Schiavone", in onda ieri mercoledì 17 ottobre, vince la competizione della prima serata affermandosi come il programma più visto, con 3,2 milioni di spettatori, uno share del 14% e punte superiori al 17 di share. Significativo anche il riscontro tra i laureati (21,7%)."Una conferma e un rilancio forte per un personaggio e una serie che giocano la carta dell'innovazione del linguaggio e un profilo del protagonista in controtendenza rispetto agli stereotipi, - ha sottolineato il direttore di Rai Fiction, Eleonora Andreatta - scorretto, fuori dalle regole ma con un senso profondo dell'etica e per questo amato dal pubblico. Un circuito virtuoso, i romanzi di Antonio Manzini, l'ironia e bravura di Marco Giallini che s'incontrano con la regia di Giulio Manfredonia e la qualità produttiva di Cross Production e Rai Fiction"."Il successo della messa in onda - ha concluso - segue gli ottimi risultati dell'anteprima su Rai Play che in soli quattro giorni ha totalizzato 150mila Media Views, a dimostrazione della capacità del servizio pubblico di costruire un'offerta in grado di intercettare il pubblico che guarda i prodotti anche in modalità non lineare".