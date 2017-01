Tv, ancora ascolti boom per 'I bastardi di Pizzofalcone' Lunedì sera il terzo episodio della serie tv su Rai 1 con Alessandro Gassmann

Il cast della fiction

Ancora grandissimi ascolti per la serie "I Bastardi di Pizzofalcone" in onda ieri, lunedì 16 gennaio in prima serata su Rai1.La terza puntata della fiction che vede protagonisti Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini ha incollato davanti la tv 6 milioni 558mila spettatori e il 24.65 di share stravincendo il prime time. Rai1 si conferma la rete più vista in prima serata con il 19.92 di share, in seconda serata con il 21.81 di share e nelle 24 ore con il 18.12.Con la regia di Carlo Carlei, il film ha tra gli altri interpreti Massimiliano Gallo, Tosca d'Aquino, Antonio Folletto, Simona Tabasco, Gianfelice Imparato e Germano Silvestri.Prodotta da RaiFiction e Clemart, la serie di sei film è tratta dai romanzi di successo di Maurizio de Giovanni, "I bastardi di Pizzofalcone", "Buio" e "Gelo", pubblicati da Einaudi e ambientati nella Napoli di oggi.