Boom di interazioni su Twitter Tv, chiude in bellezza "La porta rossa 2". E' record sui social Ieri sera su Rai2 ultima puntata della serie interpretata da Gabriella Pession e Lino Guanciale, con la regia di Carmine Elia

Da sinistra Lino Guanciale, Valentina Romani e Gabriella Pession, interpreti di "La porta rossa 2"

"Si accettano miracoli" il film di e con Alessandro Siani, trasmesso ieri in prime time su Rai1, con 3 milioni 295 mila spettatori pari al 14.4% di share, si è aggiudicato ieri la serata televisiva.Ha chiuso in bellezza su Rai2 la serie "La porta rossa 2". Con l'interpretazione di Gabriella Pession e Lino Guanciale, per la regia di Carmine Elia, le avventure di Cagliostro hanno catturato l'attenzione di 2 milioni 807 mila spettatori con il 12.4% di share. E' stato il secondo programma più visto della prima serata, e su Twitter, con oltre 51mila interazioni, si è classificato al primo posto dei programmi più commentati dell'intera giornata. Il finale lascia aperta la strada a una terza stagione per la serie ambientata a Trieste e ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi.Su Rai3 "Chi l'ha visto", condotto da Federica Sciarelli, ha raggiunto 2 milioni 130mila spettatori con il 9.93 di share.Nella giornata di ieri il Gruppo Rai - si legge in una nota - è stato leader in prima serata con 10 milioni 129 mila spettatori, e il 39.85 di share, in seconda serata con 4 milioni 216 mila spettatori e il 36.6di share e nelle 24 ore con 3 milioni 886 mila spettatori e il 37.66 di share.