Twitter introduce "marchio" per bollare tweet di politici e personaggi pubblici che violano regole

Twitter 'marchiera'' i post dei personaggi politici e istituzionali che dovessero infrangere le regole di comportamento previste dal social network. "Nonostante violassero le regole - afferma la società una nota - in passato abbiamo consentito la presenza di alcuni tweet poiche' erano di pubblico interesse, ma non erano chiari il come e il quando di questi contesti. Abbiamo deciso di intervenire, introducendo una serie di misure che chiariranno tali contesti".Twitter ha deciso di prendere provvedimenti per i 'cinguettii' che violano le sue condizioni d'uso e che sono scritti da candidati politici e funzionari pubblici il cui account e' verificato e ha oltre 100mila follower.Questo significa che il presidente americano, Donald Trump, potrebbe esserne colpito.In pratica il social media ha detto che ricorrera' a una sorta di etichetta con cui verra' coperto il testo di un tweet incriminato con una notifica con cui l'utente viene avvertito della violazione delle norme d'uso del sito di microblogging. Per leggere il tweet stesso, l'utente deve cliccare su quella notifica. Inoltre, attraverso gli algoritmi, l'azienda potrebbe dare meno importanza a quei tweet in modo tale che siano visti da meno persone.La nuova misura, che non è retroattiva, entra in vigore con effetto immediato. Essa e' stata annunciata all'indomani delle accuse lanciate da Trump, secondo cui Twitter favorisce i democratici a scapito di voci conservatrici. Twitter ha sempre sostenuto di essere neutrale. E nel post odierno sostiene che il suo obiettivo e' "proteggere lo stato del dibattito pubblico", nel quale la gente puo' scrivere direttamente a leader e politici. Ma nel caso "raro" in cui i loro tweet violino le norme del gruppo, quest'ultimo prendera' provvedimenti.