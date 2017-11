Il cambiamento dopo un mese e mezzo di test Twitter raddoppia: 280 i caratteri a disposizione degli utenti

Twitter ha raddoppiato il numero dei caratteri a disposizione degli utenti portandoli da 140 a 280. Il cambiamento arriva dopo circa un mese e mezzo di testE' una decisione che la società con sede a Market Street, San Francisco, aveva annunciato lo scorso 27 settembre dopo che il Ceo, Jack Dorsey, aveva postato il primo tweet da 280 caratteri scrivendo: "E' un piccolo cambiamento ma un grande passo per noi".A poco più di un mese di distanza, la piattaforma è stata aggiornata. La decisione, tuttavia, non si applicherà agli utenti che scrivono in giapponese, coreano e cinese, che continueranno ad avere il limite dei 140 caratteri perché, per la natura delle lingue, non hanno il problema di condensare i concetti in pochi caratteri.