Negoziati di adesione UE. Dal 2019 al via negoziati per l'entrata di Albania e Repubblica Macedonia







di Tiziana Di Giovannandrea L'apertura dei negoziati per l'ingresso nell'Unione Europea di Albania e Repubblica della Macedonia partiranno nel giugno del 2019. L'annuncio dell'accordo di compromesso è stato dato dalla Presidenza di turno bulgara dell'Unione Europea per dare 'una chiara prospettiva europea' a Tirana e Skopje.E' stato superato, in questo modo, il veto e le contrarietà della Francia e dell'Olanda, fiancheggiate dalla Danimarca e con l'appoggio della Germania, che hanno osteggiato l'apertura dei negoziati con Tirana e Skopje preoccupate per una eccessiva balcanizzazione dell'UE. I paesi appartenenti alla Unione si sono divisi sull'opportunità di consentire ai due paesi dei Balcani l'entrata nell'area europea. C'è chi ha suggerito riforme per combattere la corruzione e la criminalità organizzata in Albania e in Macedonia ma alla fine l'accordo è stato trovato.La soluzione di compromesso sarà avallata durante il vertice Ue del 28 giugno.L'accordo è stato raggiunto con la mediazione dell'Italia da sempre favorevole alla prospettiva di integrazione nell'Ue dei due paesi balcanici. Anche la Germania, alla fine, si è trovata concorde sull'accordo di compromesso per evitare una destabilazzione dell'area.