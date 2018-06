Ue più coesa, Borse in rialzo

di Manfroi Sabrina Seduta positiva per le Borse europee nell'ultima giornata di giugno, dopo l'accordo raggiunto sui migranti dai 28 Paesi dell'Ue. Milano sale dello 0,90%, in linea con Parigi, Francoforte +1%, Londra +0,28%.Bene anche Wall Street, con la tregua sui dazi.Lo spread coi bund tedeschi chiude in calo, a 237 punti base, il rendimento decennale è al 2,68%.A Milano in luce Prysmian, +4,66%, Exor +3,37%, Ubi Banca +3,33%. Male Mediaset, -4,56%, dopo il giudizio negativo di Morgan Stanley sui network televisivi europei penalizzati dalla penetrazione delle piattaforme Netflix e Amazon.L'euro si rafforza a quota 1,1670 dollari.