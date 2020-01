MONDO

2020/01/13 17:39

USA Florida: con la canna pesca un 'mostro' da 159 chili grande come un essere umano Un esemplare di cernia di Varsavia, specie in via di estinzione

USA: pescato un pesce da 159 chili alto come un uomo (instagram capt_jason_boyll_) Condividi Sulle coste della Florida un uomo, Jason Boyll, ha preso all'amo un pesce da 159 chili grande come un essere umano, pescato con la canna ad una profondità di 180 metri.



E' un esemplare gigantesco di Hyporthodus nigritus, detto cernia di Varsavia, una specie di pesce marino della famiglia Serranidae, che si trova nell'Atlantico occidentale dal Massachusetts al Golfo del Messico, a Cuba, a Trinidad e al sud del Brasile.



Gli esperti del Florida Fish and Wildlife Conservation Commission Wildlife Research Institute dicono che si tratta di una specie in via di estinzione e che l'esemplare più grande mai catturato aveva circa 50 anni e pesava 198 chili.

