Alabama Stati Uniti. Pusher addestra scoiattolo d’attacco

In Alabama le forze dell’ordine locali hanno fatto irruzione nell’appartamento di un presunto pusher. Nella casa i poliziotti hanno trovato uno scoiattolo molto aggressivo. Nessuno degli agenti si è azzardato ad avvicinarsi all’animale. Secondo gli investigatori, il pusher dava da mangiare allo scoiattolo delle metanfetamine per renderlo più combattivo.Non si è riusciti, a causa della bellicosità dell’animale, a verificare l’effettiva presenza nel suo corpo della metanfetamina. Uno degli agenti ha confidato a una TV locale di non aver mai visto niente di simile nei 18 anni di servizio presso la polizia locale.