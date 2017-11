Lisbona Uber annuncia "taxi volanti" a Los Angeles nel 2020

Uber testerà a Los Angeles un servizio di 'auto volanti', i primi voli dimostrativi nel 2020. Lo ha annunciato Jeff Holden, Chief Product Officer di Uber, al Web Summit di Lisbona. Il servizio si chiama UberAIR e fa parte del progetto di aviazione della società chiamato 'Elevate': prevede la realizzazione di una rete di piccoli velivoli elettrici, a decollo e atterraggio verticale, che ospitano fino a 4 personeper condividere spostamenti aerei in aree urbane densamente abitate. Il servizio sarà competitivo nei prezzi.La società stima che una corsa 100% elettrica effettuata ad oltre 300 km orari nei cieli di Los Angeles potrà competere, per prezzo, con la stessa tratta percorsa con UberX, il servizio di auto low-cost (in Italia non è presente). Uber stima, ad esempio, che la durata dei viaggi dall'aeroporto di Los Angeles allo Staples Center, nell'ora di punta, potranno essere ridotti dagli attuali 1 ora e 20 minuti con spostamenti via terra, a meno di 30 minuti attraverso viaggi multimodali, cioè misti voli e auto. L'obiettivo è rendere UberAIR disponibile diversi anni prima dell'inizio dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. "Pensiamo che uber AIR possa effettuare attività su larga scala, parliamo di decine di migliaia di voli ogni giorno attraverso la città. A quei livelli, tutto il tempo risparmiato avrà un impatto positivo sull'economia della regione", spiega Jeff Holden. "Los Angeles è da sempre un luogo aperto agli innovatori - dice il sindaco della città Eric Garcetti -. E' il luogo perfetto per testare questa nuova tecnologia".