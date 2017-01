Ubi Banca offre 1 euro per tre Good Bank, aumento da 400 milioni Già siglate pre-garanzie con Credit Suisse e Morgan Stanley

Ubi Banca ufficializza in una nota la delibera di un'offerta vincolante a 1 euro al Fondo nazionale di risoluzione, valida fino al 18 gennaio, per tre delle quattro Good Bank: Nuova Banca delle Marche, dell'Etruria e Carichieti. L'offerta prevede la cessione pro-soluto da parte dei tre istituti di 2,2 miliardi di sofferenze lorde e 0,5 di sofferenze probabili, prima del closing, atteso per il primo semestre. Ubi farà un aumento di capitale da 400 milioni, sul quale ha già siglato un accordo di garanzia con Credit Suisse e Morgan Stanley.

A seguito dell'acquisizione delle tre good bank, si legge nella nota, Ubi Banca incrementerà di oltre l'1% la propria quota complessiva di mercato (sia in termini di impieghi a imprese e famiglie - al netto delle sofferenze - sia in termini di raccolta diretta), corrispondente a una quota addizionale del 20% rispetto a quella attuale, consolidando inoltre la presenza in aree geografiche in cui il gruppo non è presente o lo è solo parzialmente (al 30 settembre 2016 circa 900 mila clienti, 14,2 miliardi di impieghi lordi - considerando anche la cessione dei crediti deteriorati prima closing - 18,5 miliardi di raccolta diretta, 7,5 miliardi di raccolta indiretta).

Per effetto della prevista riduzione del costo del credito, delle sinergie sui costi operativi e del minor costo del funding, stimando un apporto dell'esercizio 2020 riferibile al perimetro identificato delle good bank nell'ordine di oltre 100 milioni di euro in termini di risultato ordinario netto, si prevede un impatto positivo sulla redditività ordinaria di Ubi e un ritorno del 25% sull'aumento di capitale di Ubi fino a 400 milioni di euro. Ulteriori benefici, inoltre, sono derivanti dalla possibilità per Ubi di utilizzare le Attività fiscali differite (oltre 600 milioni di euro) sulle perdite fiscali pregresse delle 3 good bank. Grazie all'operazione, inoltre, il Rote di Ubi unita alle tre good bank e' previsto in crescita al 2020 dal 10,6% a oltre il 12,5%.