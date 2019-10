Capaccio Paestum Uccide a coltellate un trentenne durante lite, poi si costituisce E' accaduto nel Salernitano, davanti a un bar. L'aggressore è un pregiudicato

Omicidio nella notte a Capaccio Paestum, nel Salernitano. Un trentenne è stato accoltellato a morte con diversi fendenti davanti ad un bar, in località Torre di Mare, intorno alle 4 della scorsa notte. Il suo aggressore, a quanto si apprende conoscente della vittima, si è costituito poco dopo ai carabinieri.L'aggressore, un 25enne del luogo, è noto per precedenti per droga e rissa.Secondo quanto ricostruito, l'omicidio è avvenuto durante una lite nel corso della notte in un locale pubblico della zona. Il diverbio, scoppiato per futili motivi, è culminato con l'accoltellamento. La vittima è deceduta poco dopo per le gravi ferite riportate. I carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, del Nucleo operativo della compagnia di Agropoli e del Nucleo investigativo del comando provinciale di Salerno hanno identificato nell'immediatezza dei fatti l'autore del reato che, poco dopo, si è costituito spontaneamente presso la stazione carabinieri di Capaccio Scalo. Consegnata l'arma del delitto, un coltello dalla lama di circa 9 centimetri, posta sotto sequestro unitamente a una quantità di circa 0,5 grammi di hashish, rinvenuta a seguito di perquisizione domiciliare presso l'abitazione del responsabile, ora in carcere a Salerno.