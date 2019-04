Molassana Uccide il padre a martellate e tenta il suicidio a Genova

Omicidio nella notte in via D'Acquisto a Genova, nel quartiere popolare di Molassana. Un uomo di 51 anni ha ucciso il padre di 91 e poi ha tentato di uccidersi lanciandosi dal balcone. L'anziano è morto in ospedale, mentre il figlio è ricoverato per le ferite provocate dalla caduta dal terzo piano. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della squadra mobile di Genova, agli ordini del primo dirigente Marco Calì, l'arma usata sarebbe un martello. Pare che l'omicida soffrisse da tempo di depressione.