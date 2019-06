Dramma familiare a Carini Fa irruzione nel negozio, uccide la moglie e ferisce il figlio: arrestato nel Palermitano

Dramma familiare a Carini, in provincia di Palermo. Un uomo ha fatto irruzione nel negozio di scarpe in cui lavorava la moglie, commessa di 36 anni, e l'ha aggredita con un taglierino: l'ha uccisa colpendola alla gola. Ferito anche il figlio 14enne..

L'uomo, 41 anni, si è poi barricato nel negozio, in Corso Italia, ed è qui che è stato arrestato dai carabinieri, una volta riusciti a entrare.

Il figlio, trasportato all'ospedale 'Cervello' di Palermo, non è in gravi condizioni e viene sentito come testimone dei fatti.

La coppia, secondo quanto ricostruito, era separata da un anno ma lui non avrebbe mai accettato la situazione e avrebbe più volte minacciato la donna, anche se questa ricostruzione è ancora al vaglio degli inquirenti.