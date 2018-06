Ome Uccide la moglie e si toglie la vita nel Bresciano L'omicida-suicida e la vittima sono entrambi romeni. L'uomo era affetto da problemi psichici

Ancora un caso di omicidio-suicidio in famiglia. Questa volta è accaduto a Ome, in provincia di Brescia. Un uomo di origini romene ha ucciso la moglie, 50 anni, anche lei romena, e poi si è tolto la vita.Il dramma si è consumato all'interno di un appartamento in Piazza Aldo Moro. A lanciare l'allarme è stato il figlio della coppia.L'uomo ha utilizzato un coltello da cucina per uccidere la moglie, poi si è suicidato con la stessa arma.Stando a una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era da tempo affetto da problemi psichiatrici che erano già stati accertati in Romania.