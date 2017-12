Tragedia familiare Uccide la moglie e tenta il suicidio nel Fiorentino

Un uomo di 53 anni, Rosario Giangrasso, ha ucciso la moglie a coltellate e poi ha tentato di suicidarsi. E' accaduto stamani a Scandicci, nel Fiorentino. Nel luglio scorso l'uomo, disoccupato, per protesta, era salito sulle impalcature della cupola del Duomo di Firenze. La coppia ha due figlie di 8 e 14 anni che, al momento della tragedia, non erano in casa.A dare l'allarme la figlia più grande, appena rientrata.Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno trasferito l'uomo in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, la figlia 14enne,rientrata a casa, avrebbe trovato il padre sanguinante in camerada letto. La madre, ormai priva di vita, era invece in un'altra stanza. Per l'aggressione, l'uomo avrebbe utilizzato due coltelli presi dalla cucina.