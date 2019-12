Venerdì scorso era stata confermata la pena a 30 anni Uccise la fidanzata: si suicida dopo la condanna in appello

Francesco Mazzega, condannato a 30 anni per la morte di Nadia Orlando, si è suicidato. L'uomo è stato trovato morto ieri sera nel giardino della sua abitazione, in Friuli, dove era agli arresti domiciliari. Venerdì scorso, in appello, era stata confermata la condanna a 30 anni, già ridotta rispetto all'ergastolo per la scelta del rito abbreviato.Durante l'udienza di venerdì lo stesso Mazzega aveva preso la parola per dichiarazioni spontanee e, come aveva già fatto in primo grado, si è scusato e si è detto dispiaciuto di quanto aveva fatto, ma non è entrato nei dettagli di cosa sia davvero successo nella sera del 31 luglio 2017 quando soffocò con un cuscino la fidanzata Nadia Orlando, 21enne di Vidulis di Dignano, prima di trasportarla per ore in auto, seduta nel posto del passeggero e fino a quando non decise di costituirsi, il mattino successivo, alla polizia stradale di Palmanova.La Corte d'Assise d'Appello di Trieste aveva confermato la condanna a 30 anni per Francesco Mazzega. La sentenza era arrivata poco dopo le 17 di venerdì. Il secondo grado di giudizio a carico del 38enne di Muzzana del Turgnano, dunque, ha avallato la sentenza del Tribunale di Udine, emessa l'11 luglio 2018, per l'omicidio dell’ex fidanzata, Nadia Orlando. Oltre alla pena di 30 anni, la Corte d'Appello ha applicato anche la misura dei tre anni di libertà vigilata una volta scontata la pena, come aveva richiesto il Procuratore.Mazzega aveva confessato il delitto avvenuto nella notte del 31 agosto 2017. Le ultime parole pronunciate in Aula, prima che la Corte si ritirasse, erano piene di rimpianto. Aveva detto di non meritare il perdono e di aver paura anche a chiederlo, “vista la gravità di quanto fatto". Nelle sue dichiarazioni, aveva ribadito che non riusciva a capacitarsi di quanto aveva fatto e di come potesse essere accaduto. Aveva poi aggiunto di non riuscire nemmeno a sentir pronunciare più il suo nome.