Cinisello Balsamo Uccise trans peruviana con una penna-pistola, arrestato L'omicidio fu commesso il 4 febbraio

Un uomo di 42 anni, italiano, è stato arrestato dai carabinieri perché avrebbe ucciso con un colpo di pistola alla schiena una 43enne transessuale peruviana, il 4 febbraio scorso a Cinisello Balsamo (Milano). Il presunto omicida, finito in carcere in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Monza, è accusato di omicidio volontario aggravato.La vittima era stata trovata dal suo coinquilino sul letto, con del sangue che le fuoriusciva dalla bocca. Il medico legale aveva escluso, in prima battuta, una morte violenta. L'autopsia ha poi confermato la presenza di un piccolo foro da arma da fuoco sulla schiena e le indagini dei carabinieri di Sesto San Giovanni (Milano) hanno svelato che l'arma usata dal killer è una piccola 'penna-pistola'.