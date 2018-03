Uccisione Mariam, domani vertice in Procura. Farnesina: "Assicurare responsabili a giustizia" La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per la morte di Mariam Moustafa, vittima di un pestaggio a Nottingham in Inghilterra da parte di una baby gang. La giovane era nata e cresciuta in Italia. Si indaga per omicidio

Condividi

È fissato per domani in Procura a Roma un vertice tra gli inquirenti che indagano sulla morte di Mariam Moustafa, la ragazza di 18 anni di origine egiziana, ma nata e vissuta a Roma, picchiata da una baby-gang nel centro di Nottingham e deceduta dopo alcuni giorni di coma. Il pm Sergio Colaiocco, che ha delegato le indagini ai carabinieri del reparto operativo di Roma, chiederà alle autorità inglesi l'acquisizione di atti tramite un ordine europeo di investigazione.Nel fascicolo delal Procura si ipotizza il reato di omicidio."Rispetto alla tragica vicenda della connazionale Mariam Moustafa, brutalmente uccisa a Nottingham, si esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia, oltre all’auspicio che i responsabili di tale atroce delitto siano presto assicurati alla giustizia". Così la Farnesina in una nota."Il nostro Ambasciatore a Londra sta personalmente seguendo la vicenda - si legge nel comunicato -in raccordo con il collega egiziano con il quale si è sentito anche questa mattina per rinnovare la piena disponibilità a sostenere ogni azione che l’ambasciata egiziana vorrà intraprendere per risalire, nel più breve tempo possibile, alla verità". "L’Ambasciata è a disposizione dei familiari di Miriam per ogni assistenza", conclude la Farnesina.L'ambasciatore italiano a Londra, Raffaele Trombetta, ha avuto nelle scorse ore un contatto con il padre di Mariam . L'ambasciatore, come ha riferito lui stesso all'agenzia Ansa, si è impegnato a cercare forme di assistenza medica italiana al coroner britannico per ulteriori esami sul corpo della vittima, dopo gli esiti della prima autopsia considerati"non conclusivi" dalla famiglia.Trombetta ha inoltre sottolineato di aver sentito l'ambasciatore del Cairo nel regno unito per coordinare le azioni sul caso e che sul piano operativo sono già in contatto anche "i consoli generali" dei due paesi. L'ambasciatore ha infine osservato come il padre di Mariam abbia precisato di "essersi rivolto all'ambasciata egiziana" prima che a quella italiana avendo "come priorità la sepoltura alla figlia": sepoltura che la famiglia vuole sia in Egitto."Alcune di quelle ragazze ad agosto avevano rotto la gamba di Mariam e riempito di pugni la sorella più piccola, Mallak, di 15 anni". A parlare Nasreen, la madre di Mariam Moustafa, la ragazza italiana morta dopo l'aggressione di una baby gang al femminile a Nottingham, in Inghilterra. A raccogliere le sue dichiarazioni Pablo Trincia de Le Iene. "Una sera di una settimana fa hanno anche tirato delle uova contro la nostra porta di casa" ha raccontato la donna."Non si può morire di bullismo. Da Nottingham arriva una notizia assurda e inaccettabile. Vicini alla famiglia di Mariam Moustafa". Così in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi a proposito della morte della ragazza morta dopo la brutale aggressione avvenuta a Nottingham.