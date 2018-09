Indaga la polizia Ucciso con una coltellata in un parcheggio a Perugia. Ipotesi delitto durante una lite

Ucciso con una coltellata al costato un tunisino di 35 anni trovato morto nella notte in un parcheggio a ridosso del centro di Perugia. Sono in corso indagini da parte della polizia che sta cercando di risalire a chi lo abbia ucciso. Al momento non è stata individuata l'arma del delitto. La prima ipotesi è che la vittima sia stata uccisa nel corso di una lite.Era stato più volte arrestato per questioni legate alla droga il 38enne di origini tunisine ucciso nella notte a Perugia. È quanto emerge dalle indagini condotte dalla polizia. Lo straniero era regolarmente residente in Italia. Era infatti spostato con una italiana e quindi aveva un permesso di soggiorno.Il corpo è stato trovato in un parcheggio nella zona tra via Mario Angeloni e la zona di Case Bruciate, non lontano dal centro di Perugia.La polizia è intervenuta dopo che era stato notato del trambusto in zona. Una volta sul posto gli agenti hanno trovato l'uomo a terra, già morto. Inutili i soccorsi del 118. Il trentottenne presentava tra l'altro una ferita alla testa, probabilmente dovuta alla caduta.Sul posto sono intervenuti la squadra mobile della questura e la polizia scientifica, coordinati dal magistrato di turno, oltre al medico legale.