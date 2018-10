Apricale (Imperia) Ucciso da cacciatore: il fucile calibro 12 trovato accanto a corpo vittima aveva la matricola abrasa

Aveva la matricola abrasa il fucile calibro 12 trovato vicino a Nathan Labolani, 18 anni, ucciso domenica scorsa a Apricale (Imperia) da un cacciatore di 29 anni di Ventimiglia, che ha sparato scambiandolo per un cinghiale durante una battuta di caccia. Lo si apprende da fonti inquirenti. Il pm Luca Scorza Azzarà che indaga sulla vicenda, nel frattempo ha disposto l'autopsia che sarà eseguita domani dal medico legale Sara Lopinto di Genova.Nathan è stato ucciso da un solo colpo esploso da una carabina Winchester 300 magnum. Il suo corpo è stato trovato accovacciato dietro a un cespuglio e lo zaino che aveva con sé, che conteneva anche una cinquantina di munizioni, è stato sequestrato dall'autorità giudiziaria."Dicano tutta la verità - ha detto il padre della vittima, Enea Labolani -. C'è un giallo che va chiarito. Come mai il corpo di mio figlio è stato passato da parte a parte ma il suo zaino non aveva una macchia di sangue?". A questo e ad altri interrogativi cercheranno di rispondere gli inquirenti, a partire dalla provenienza del fucile calibro 12.