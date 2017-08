Intervista al Tg1 Ucciso in Spagna, parla il padre di Niccolò Ciatti: "Non sono esseri umani ma bestie" "Tutti guardavano e nessuno ha fatto niente", ha detto l'uomo raggiunto al telefono da Giacinto Pinto del Tg1

"Non sono essere umani ma bestie che hanno ammazzato mio figlio come un sacco di patate, non posso dire neanche come un cane perché neanche un cane si merita una fine cosi'". Lo ha detto al Tg1 il padre di Niccolò Ciatti, il giovane di Scandicci picchiato a morte davanti a una discoteca in Spagna. "La cosa triste - sottolinea il padre - è che tutti, tutti sono stati a guardare impotenti, sarebbe bastato che forse qualcuno intervenendo poteva risparmiargli quelle pedate sulla testa, quelle botte al cuore che me l'hanno ammazzato". L'aggressione è stata ripresa in un video delle telecamere del locale: "Ho visto la metà di questo video terribile - ha confidato l'uomo - perché come padre non ci sono riuscito, mi sono ripromesso anche di non farlo vedere a mia moglie ma lei lo ha già visto. Ora che ne ho visto un pezzo è la dimostrazione delle bestie che abbiamo di fronte".Nella notte tra venerdì e sabato i Mossos d'Esquadra - la polizia della Catalogna - sono stati chiamati per un pestaggio in una discoteca a Lloret del Mar. Al loro arrivo hanno trovato Niccolò Ciatti, 22 anni, gravemente ferito; il giovane è deceduto dopo il suo trasferimento in ospedale. I tre aggressori, come si vede nel video, hanno colpito il giovane con pugni, calci in faccia e in testa prima di darsi alla fuga. I tre giovani di 20, 24 e 26 anni sono stati catturati poco dopo sul lungomare di Lloret del Mar.Le liti e le risse tra giovani turisti sono molto frequenti a Lloret del Mar, meta estiva che molte agenzie di viaggio europee offrono con la formula "tutto compreso". La Catalogna è la regione spagnola più visitata e la terza più popolare a livello mondiale con 75 milioni di turisti nel 2016