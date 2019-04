Kiev Ucraina, l'attore comico Zelensky è il nuovo presidente: "Guardatemi tutto è possibile" Ha battuto il presidente uscente Petro Poroshenko

"Abbiamo raggiunto questo traguardo insieme". Così Volodymyr Zelensky si è rivolto ai suoi sostenitori commentando i risultati che lo incoronano nuovo presidente ucraino, con oltre 40 punti di distacco sul presidente in carica Petro Poroshenko. Rivolgendosi in particolare ai cittadini degli altri Paesi dell'ex Unione Sovietica, il comico ha detto: "Guardateci, tutto è possibile!".Con il 95,06% delle schede scrutinate Zelensky registra il 73,17% delle preferenze, contro il 24,5% del presidente uscente Petro Poroshenko. Lo riporta la Commissione elettorale centrale. Zelensky, ormai avviato alla presidenza del Paese, guida in tutte le regioni del Paese, tranne a Leopoli, dove ha raccolto il 34% dei consensi contro il 62% registrato da Poroshenko.