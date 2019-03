Il comico Volodymyr Zelensky ai tutti i sondaggi Ucraina al voto per le presidenziali I quasi 30mila seggi vigilati da 135mila fra militari e uomini delle forze dell'ordine chiuderanno alle 19 ora italiana

Seggi aperti da questa mattina in Ucraina per il primo turno di un'incertissima elezione presidenziale con il comico Volodymyr Zelensky in testa a tutti i sondaggi, in un Paese in un clima di guerra e in gravi difficoltà economiche.I quasi 30mila seggi vigilati da 135mila fra militari e uomini delle forze dell'ordine chiuderanno alle 19 ora italiana.Alle 11 aveva votato più del 20% degli oltre 29 milioni di aventi diritto, ha riferito l'ufficio stampa della Commissione elettorale centrale Ucraina. Si prevede che l'affluenza finale arrivi intorno al 65%. Il 41enne Zelensky, la cui unica esperienza di governo e' stata quella di aver interpretato un professore di storia che diventa presidente in una serie tv, e' dato al 25% dei consensi.Votando al seggio, si è detto fiducioso: "Inizia una nuova vita, inizia una vita senza corruzione, tangenti, una vita in un nuovo Paese", ha assicurato. Dietro a Zelensky, nei sondaggi sono appaiati il presidente uscente Petro Poroshenko e l'ex premier e pasionaria della rivoluzione arancione, Yulia Tymoshenko, che al seggio di è augurata di diventare la prima presidente donna dell'Ucraina proprio come Zuzana Caputova in Slovacchia. "Credo che stiamo facendo un passo verso un'Ucraina europea, di successo e prospera", ha affermato. In totale i candidati sono ben 39 con una frammentazione che rende l'esito ancor piu' imprevedibile.È la prima volta, a 30 anni dall'indipendenza e dopo le rivoluzione democratiche del 1990, 2004 e 2013-2014, che c'è incertezza su chi approderà al ballottaggio.Poroshenko, il presidente in mimetica il cui slogan è "esercito, lingua e fede", rischia di essere escluso dal secondo turno, in un'elezione in cui si guarda alla corruzione almeno quanto alla guerra in corso contro la Russia nel Donbass. Lui e la Tymoshenko devono rincorrere Zelensky che si presenta come indipendente ma ha avuto come rampa di lancio l'emittente televisiva "1+1" del magnate Ihor Holomoisky (latitante dopo la fuga all'estero dalle inchieste della magistratura) che molti considerano il suo vero sponsor. Se Zelensky dovrebbe raccogliere il maggior numero di consensi al primo turno, la sfida al ballottaggio resta comunque incertissima.