Ucraina, lo spettacolare salvataggio di due pastori tedeschi sprofondati in un fiume ghiacciato

Nella città di Khmelnitskyj, situata a 320 km a sud-ovest della capitale ucraina Kiev, un passante ha visto due pastori tedeschi che erano sprofondati in un fiume ghiacciato e si reggevano a galla, aggrappati a un ramo d’albero. L’uomo ha chiamato subito la Protezione civile, mentre cercava di calmare i cani per farli stare fermi. I soccorritori hanno dovuto spaccare il ghiaccio per aprirsi lo spazio e poter arrivare ai cani su un gommone. Il salvataggio è andato a buon fine e i cani sono stati portati a riva.