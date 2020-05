MONDO

2020/05/21 20:34

La strage dei fiori Ucraina: il più grande parco d’Europa di orchidee selvatiche rischia l’estinzione per la siccità Non piove da gennaio, la fioritura in corso potrebbe essere l'ultima

Condividi Il più grande parco d’Europa di orchidee selvagge, 60 ettari di superficie, 5 tipi di orchidee, rischia l’estinzione per colpa del cambiamento climatico. Le orchidee sono piante igrofile, ma le ultime piogge risalgono allo scorso gennaio. Quella in corso adesso rischia di essere l'ultima fioritura. Il parco nazionale “Belobrezhie Sviatoslava” si trova nella provincia di Nikolaev, Ucraina Meridionale e ogni maggio attira numerosi turisti. Il periodo di fioritura dura un mese. L'orchidea è una specie protetta ed è vietato raccogliere i fiori. Ma a causa del cambiamento climatico ora l'intera area rischia l’estinzione.



Il più grande parco d’Europa di orchidee selvagge, 60 ettari di superficie, 5 tipi di orchidee, rischia l’estinzione per colpa del cambiamento climatico. Le orchidee sono piante igrofile, ma le ultime piogge risalgono allo scorso gennaio. Quella in corso adesso rischia di essere l'ultima fioritura. Il parco nazionale “Belobrezhie Sviatoslava” si trova nella provincia di Nikolaev, Ucraina Meridionale e ogni maggio attira numerosi turisti. Il periodo di fioritura dura un mese. L'orchidea è una specie protetta ed è vietato raccogliere i fiori. Ma a causa del cambiamento climatico ora l'intera area rischia l’estinzione.

Condividi