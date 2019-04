Ucraina, il municipio di Leopoli lancia la campagna “tre mesi senza plastica”

L’amministrazione cittadina di Leopoli, in partenariato con Zero Waste Lviv, ha lanciato la campagna di sensibilizzazione “Senza plastica”. La campagna parte il 9 aprile per concludersi il 3 luglio, la Giornata Mondiale della rinuncia ai sacchetti di plastica. Lo scopo della campagna è di far orientare i supermercati cittadini al cambio degli standard di servizio clienti, imponendo la pratica di utilizzo di borse della spesa multiuso e sacchetti biodegradabili di carta.I promotori fanno presente che il tempo di utilizzo dei sacchetti di plastica usa e getta è di 20-30 minuti, mentre il danno causato da loro dura un secolo. Secondo i promotori, alla campagna hanno già aderito tutti i grandi supermercati, guidati dall'ipermercato “Auchan”. I produttori locali sono invitati a fornire buste e sacchetti biodegradabili di carta, proponendo soluzioni innovative e alternative alla plastica.In particolare, “Auchan” farà sparire dalle casse i sacchetti di plastica, proponendo sacchetti di carta biodegradabili e borse ecocompatibili multiuso. Pane e prodotti di panetteria saranno confezionati nei sacchetti di carta, i guanti di plastica per prendere i generi alimentari saranno sostituiti con pinze e paletti e nei reparti fai-da-te e dopo la pesatura dei prodotti, gli scontrini saranno attaccati direttamente sul prodotto, evitando l’uso degli involucri. Inoltre s'invita la clientela a evitare di comprare i prodotti confezionati, ma prenderli a peso, per evitare l’uso sproporzionato del materiale di confezionamento e degli involucri.