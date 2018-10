Attentato al Politecnico di Kerch Ordigno esplode in un collegio in Crimea: morti e feriti. Suicida l'attentatore Autorità mediche: almeno 18 persone sono rimaste uccise e 50 altre sono state ferite

Almeno 18 persone sono rimaste uccise e 50 altre sono state ferite in un'esplosione avvenuta in un istituto tecnico di Kerch, in Crimea. L'hanno annunciato le autorità mediche della penisola annessa dalla Russia nel 2014, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa russa TASS.Secondo il governatore della Crimea, Sergej Aksenov, il responsabile è uno studente 22enne che si è tolto la vita dopo aver piazzato la bomba."Il sospetto assalitore si è sparato. Era al quarto anno dell'istituto professionale di Kerch. Il suo corpo è stato trovato in biblioteca al secondo piano", ha riferito il leader della Crimea Sergei Aksyonov in tv, senza dare il nome.L'attacco al college in Crimea non è più considerato dagli inquirenti un attacco terroristico ma sarà indagato come "omicidio". Lo riferiscono fonti investigativeriportate da Russia Today.Il presidente russo Vladimir Putin ha rivolto le sue "condoglianze alle famiglie delle vittime" della strage al college di Kerch, in Crimea, definendolo una "tragedia". Il leader del Cremlino ha assicurato che "le autorità sanitarie faranno del loro meglio per garantire una pronta guarigione ai feriti". I risultati dell'indagine che è stata aperta, ha detto ancora Putin, "saranno resi pubblici".