Oleksij Guzuliak Ucraino stabilisce il record di nuoto in apnea sotto il ghiaccio

Oleksij Guzuliak, 38enne avvocato ucraino di Kolomyja, ha segnato il record nella disciplina di freediving, con una nuotata di 61 metri di distanza a torso nudo in apnea sotto il ghiaccio.Lungo il tragitto ogni 10 metri sono stati realizzati ampi fori nel ghiaccio per permettere al nuotatore, in caso di difficoltà, di uscire in superficie. Non aveva attrezzatura di supporto tranne alcune corde di sicurezza.Le condizioni erano avverse: la temperatura dell’acqua torbida era +3 gradi e la visibilità di soli 15 centimetri. Il recordman ha impiegato 6 mesi per prepararsi alla sua straordinaria impresa, dimagrendo di 15 chili.