Udine. Esplode un appartamento ferita un’intera famiglia Tre persone, padre, madre e figlio, sono rimasti gravemente feriti nell’esplosione del loro appartamento al terzo piano di un palazzo Cervignano del Friuli, in provincia di Udine, dannengiandone un altro.

Sarebbe stata una fuga di gas la causa dell’esplosione che, questa mattina, a Cervignano del Friuli ha danneggiato un palazzo, distruggendo un appartamento e danneggiandone un altro. Tre persone, padre, madre e figlio, che erano nell’appartamento esploso sono in gravi condizioni e sono ricoverati all'ospedale di Cattinara a Trieste e in quello di Udine.L'esplosione si è verificata intorno alle 7.20 di questa mattina al terzo piano di una palazzina di 5, con 26 appartamenti. Le cause sono al vaglio dei Vigili del Fuoco di Udine, intervenuti sul posto, ma al momento lipotesi più accreditata è di una fuga di gas nell’appartamento dove vivono i tre feriti gravi.Lo scoppio ha lesionato anche un secondo apppatmanento sempre al terzo piano. In questo momento sono in corso le verifiche sulla stabilità dell'edificio da parte dei Vigili del fuoco, arrivati anche conun'auto scala da Udine.