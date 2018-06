Omicidio - suicidio Udine, spara alla moglie dal notaio e si uccide

Un uomo ha sparato alla moglie e poi si è tolto la vita. Il fatto è accaduto questa mattina a Udine in uno studio notarile, davanti al notaio dove la coppia stava probabilmente sottoscrivendo un atto.L'omicidio-suicidio, avvenuto in uno studio notarile di Udine, ha coinvolto una coppia che aveva avviato un procedimento di separazione e si trovava dal notaio per stipulare un atto di vendita di un immobile di proprietà comune.