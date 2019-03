Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk informerà i leader Ue-Cina: accordo per gli investimenti nel 2020 La bozza di dichiarazione congiunta Ue-Cina è in fase di negoziato, per il vertice del 9 aprile. Il presidente francese Macron al premier Giuseppe Conte: "Con Cina serve coordinamento europeo"

Ue e Cina prevedono di accelerare sull'Accordo per gli Investimenti e "chiuderlo nel 2020" grazie alla creazione di un nuovo "meccanismo di monitoraggio politico per un continuo esame dei progressi nei negoziati", in modo che i leader possano fare il punto "entro fine anno". Così la bozza di dichiarazione congiunta Ue-Cina in fase di negoziato, per il vertice del 9 aprile. Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk oggi al summit informerà i leader sulla reazione di Pechino.Il memorandum Italia-Cina rappresenta un "interesse in ambito della strategia Ue". Lo ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nelle dichiarazioni alla stampa congiunte con il presidente cinese Xi Jinping . Si tratta, ha aggiunto il capo dello Stato, di "un interesse concreto verso le iniziative di connettività eurasiatica, nell'ambito della strategia delineata dall'UnioneEuropea secondo le linee di sviluppo tracciate dall'Agenda 2020".Il presidente francese Emmanuel Macron nel bilaterale con Giuseppe Conte ha affrontato il tema della Cina sottolineando la necessità di un coordinamento europeo, agendo come europei se ci si vuole muovere come potenza. Macron ha aggiunto che lavorare come piccoli club conla Cina non è un buon approccio. Il presidente francese ha poi parlato del summit martedì a Parigi con Xi Jingping e Merkel, precisando che tutte le grandi potenze europee sono associate a questa visita insieme a Juncker che è la presenza simbolica della Ue. Lo riferiscono fonti dell'Eliseo.