Brussels Economic Forum Ue, Dombrovskis: tempi procedura? Dipendono dalle misure dell'Italia

I tempi di decisione della Commissione europea sulla eventuale apertura di una procedura per debito all'Italia dipenderanno dalle risposte del governo. Lo dice il commissario Ue, Valdis Dombrovskis, a margine del Brussels Economic Forum, alla domanda se l'esecutivo Ue discuterà la questione durante la riunione del 26 giugno o in quella del 2 luglio . "Sappiamo che il Consiglio ha tempo di decidere entro il 1 agosto - ha ricordato Dombrovskis - non possiamo dare una data specifica su quando l'argomento sarà discusso dal Collegio dei commissari. Questo dipende dall'Italia e dal tipo misure e di aggiustamenti che l'Italia presenterà sulla sua traiettoria di bilancio e dagli elementi che fornirà per la valutazione della Commissione".Si terrà domani mattina a Palazzo Chigi, prima dell'informativa del premier Giuseppe Conte alla Camera, il vertice di governo sul negoziato con l'Ue sui conti. È quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi. Al vertice è prevista la partecipazione dei due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, e del titolare del tesoro Giovanni Tria.