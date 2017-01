Germania Gabriel contro l'austerità: non è più impensabile che l'Ue salti

Sigmar Gabriel

L'insistenza della Germania sull'austerità nell'Eurozona ha lasciato l'Europa più divisa che mai e l'eventualità che l'Ue "vada in frantumi non è più qualcosa di impensabile".A lanciare l'allarme è il vicecancelliere tedesco, Sigmar Gabriel, candidato in pectore dei socialdemocratici della Spd alla sfida contro il suo attuale capo, il cancelliere Angela Merkel, alle politiche di settembre.Gabriel, in un'intervista al settimanale tedesco 'Der Spiegel', ha evidenziato il rischio che gli "sforzi strenui" compiuti da Francia e Italia per rispettare i vincoli di bilancio hanno portato anche maggiori rischi di tenuta politica dei due paesi. Rischi che minacciano il futuro dell'Ue."Una volta chiesi al cancelliere, cosa sarebbe più costoso per la Germania: consentire alla Francia di sforare di mezzo punto percentuale il deficit o avere Marin Le Pen (leader dell'estrema destra, il Front National, ndr) presidente? Fino ad oggi non mi ha ancora risposto" ha raccontato Gabriel citando Parigi e le prossime presidenziali quale esempio di austerità che alimenta l'instabilità.