L'intervento a "Mezz'ora In più" su Rai 3 Gentiloni: "Entro l'estate al via recovery fund". "Ora politica comune Ue"

Condividi

E' "attorno ai 1.500 miliardi di euro", la "dimensione ragionevole" del recovery fund. "E il tempo deve essere ora. Quando dico estate so che l'estate finisce a metà settembre. Penso che luglio è il periodo ragionevole in cui questo fondo deve partire. E' importante correggere i rischi di squilibrio tra paesi europei, deve partire presto". A spiegarlo è stato il Commissario agli Affari economici della Commissione europea Paolo Gentiloni, intervenendo a "Mezz'ora In più" su Rai 3."La presidente Von der Leyen non ha detto fifty fifty ma serve un mix - aggiunge Gentiloni - Bisogna lavorare su due obiettivi, considerando che i prestiti non vanno buttati via, perché dipendono dai tassi e dalle scadenze. Ma i finanziamenti a fondo perduto devono essere una parte assolutamente"."Quelle della sospensione del patto di stabilità, della Bce e del patto di Stato sono decisioni storiche e sono espressione di una svolta. Non soltanto per quello che ne viene all'Italia ma perché esprimono la consapevolezza che servono degli strumenti comuni". Lo afferma il commissario Ue agli Affari Economici, Paolo Gentiloni, a "Mezz'ora in più".Durante "la crisi di 10 anni fa, se un paese aveva bisogno si diceva chiedete aiuto a condizioni spesso draconiane, e vi sarà dato. Adesso tutti hanno bisogno. Draghi lo ha chiesto per due anni che ci fosse una politica economica associata ad una politica monetaria comune. Questa crisi ci ha fatto fare passi da gigante", aggiunge.