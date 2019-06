I dati Eurostat Ue, l'Italia tra i paesi con maggior disoccupazione: terza dopo Grecia e Spagna Nell'Eurozona la quota dei senza lavoro è scesa al 7,6% di aprile dal 7,7% di marzo, il livello più basso da agosto 2008

Il tasso di disoccupazione registrato in Italia lo scorso aprile (10,2%) è risultato essere inferiore solo a quelli di Grecia (18,5% a febbraio) e Spagna (13,8%). Lo ha reso noto Eurostat. Situazione analoga per la disoccupazione giovanile, dove ad aprile la Grecia ha segnato il tasso più alto (38,8% a febbraio), seguita dalla Spagna (32,7%) e dall'Italia (31,4%). Nell'insieme dell'Eurozona la quota dei senza lavoro è scesa al 7,6% di aprile dal 7,7% di marzo, il livello più basso da agosto 2008. Nella Ue a 28 è rimasto invariato ad aprile rispetto a marzoL'inflazione su base annuale nell'Eurozona scende all' 1,2% a maggio 2019 rispetto all'1,7% di aprile, secondo la stima flash di Eurostat. Guardando alle componenti principali si attende che sia l'energia ad avere l'impatto maggiore (3,8% rispetto al 5,3% di aprile), seguita dall'alimentazione, alcool e tabacchi (1,6%,rispetto all' 1,5% di aprile), dei servizi (1,1% rispetto all'1,9% ad aprile) e dei beni industriali non energetici (0,3%,rispetto a 0,2% ad aprile).