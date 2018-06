Ue, Merkel cerca mediazione: "Proposte con Macron non per dominare gli altri"

Condividi

Le proposte di Berlino e Parigi non sono state fatte per "dominare" in via preliminare gli altri. Lo ha detto Angela Merkel in conferenza stampa a Berlino con il premier spagnolo Pedro Sanchez, a proposito delle proposte lanciate con Emmanuel Macron in vista del consiglio europeo di fine giugno. Merkel ha sottolineato che l'intenzione era quella di sollecitare la riflessione."Ho già detto domenica che, per il complessivo pacchetto sull'asilo, e quindi sulle 7 linee guida, non c'è una soluzione entro venerdì prossimo". Lo ha affermato Angela Merkel a Berlino. "La buona notizia è che su 5 linee guida c'è già un accordo. La meno buona è anche che su due di queste si deve lavorare ancora e serve ancora un po' di tempo", ha aggiunto. Merkel ha spiegato che si tratta di quelle relative alla procedura dell'asilo e il meccanismo di solidarietà."La Spagna aiuta e fa quello che può". Ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in conferenza stampa a Berlino con Angela Merkel. Il premier ha sottolineato che "solo con una comune risposta Ue si può dare una soluzione alla questione" migratoria.Questa crisi è " politica prima di essere migratoria", ha detto il presidente francese Emmanule Macron. "Oggi, abbiamo dei centri aperti sotto l' autorità italiana. Noi vogliamo dei centri chiusi sotto autorità europea".Durante il viaggio a Roma, per la visita a Papa Francesco , Macron ha incontrato anche la comunità di Sant'Egidio con cui ha parlato dei corrodoi umanitari. Il presidente Macron ha menzionato i corridoi umanitari come un modello della politica di immigrazione legale, soprattutto per le persone che hanno bisogno di protezione umanitaria", ha riferito il presidente della Comunità di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, dopo l'incontro con il capo dell'Eliseo.E sul tema dei migranti il, parlando a 1.300 ragazzi nel refettorio della comunitàdi San Patrignano ha fatto riferimento alla solidarietà: "La nostra cultura, la nostra storia, la bellezza del nostro Paese non sarebbero così grandi né così apprezzati nel mondo senza questo questo valore della solidarietà", ha aggiunto. "Qui si respira solidarietà, e questo è un patrimonio del nostro popolo, nel Dna degli italiani vi è la solidarietà". "Il tessuto solidale di un paese è al suo interno di ciascuna comunità il bene comune prezioso e questo va sempre considerato a partire da chi ha responsabilità pubbliche".