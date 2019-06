Europa e conti pubblici Ue, Moscovici: con Italia dialogo, ma nessuno può ignorare le regole Mercoledì il parere sulla lettera inviata dal ministro Tria

"L''Europa è una comproprietà, ci sono regole che tutti osservano e non possiamo avere nemmeno uno che se ne disinteressi. Ma la mia parola d'ordine è dialogo, dialogo, dialogo", ha detto il Commissario europeo per gli affari economici Pierre Moscovici, parlando alla radio francese France Inter, interpellato sull'Italia. "Ne saprete di più mercoledì", ha detto, riferendosi al momento in cui la commissione dovrà dare il suo parere sulla lettera inviata da Roma.Moscovici ha affermato che il braccio esecutivo dell'Ue presenterà proposte la settimana prossima per risolvere il contenzioso con l'Italia. "Negli ultimi cinque anni non ho punito nessuno", ha dichiarato alla radio . "Se non rispettano le regole, sarà necessario che la Commissione europea e gli stati membri si assumano le proprie responsabilità".La Commissione Europea ha ricevuto la lettera inviata venerdì dal ministro dell'Economia Giovanni Tria, in cui si illustrano i 'fattori rilevanti', i motivi per i quali l'Italia non ha rispettato la regola del debito nel 2018, come già nel 2017 e nel 2016.Secondo France Inter, due responsabili della zona euro hanno affermato che la Commissione europea prenderà misure disciplinari contro l'Italia il 5 giugno quando presenterà un rapporto dettagliato sull'andamento del debito pubblico.