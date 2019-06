Il vicepremier su Facebook Ue, Salvini: "Vincoli aiutano Berlino e Parigi e fregano tutti gli altri"

"Magari qualcuno in Ue ha paura di un'industria italiana che compete ad armi pari con tedeschi e francesi. Ho detto ad armi pari perché alcune norme europee, alcuni vincoli europei sono stati studiati a tavolino per aiutare qualcuno a Berlino e Parigi e fregare tutti gli altri". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini nel corso di una diretta Facebook."Domani sarò ancora a Roma", ha annunciato Matteo Salvini in diretta facebook elencando tutti gli impegni che lo attendono nelle prossime giornate. "Venerdì 28 giugno sarò a Genova per l'abbattimento finale di quello che ancora resta del vecchio ponte, è un'altra promessa mantenuta per la costruzione di un nuovo ponte".E ancora: "In agenda della settimana prossima c'è la riunione del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza sulla criminalità in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia", continua ad elencare il titolare del Viminale, garantendo di non trascorrere "giornate nella noia ma mi guadagno lo stipendio che voi mi pagate"."Ricevo molti complimenti nel mondo per la linea seria" sul fronte immigrazione, "a me il rifugiato vero non pone alcun problema, il problema sono le centinaia di migliaia di furbi e spacciatori che arrivavano in Italia a far casino, ma viva i rifugiati veri che non sono nemmeno il 10%", ha detto Salvini sul social network. "Un saluto all'equipaggio di Sea Watch che delle leggi se ne frega, ma in Italia non si arriva e decidano Olanda o Germania chi vince il carico di clandestini, in Italia non si arriva", ha concluso il titolare del Viminale.