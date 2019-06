"Vogliamo usare per gli italiani i soldi degli italiani" Ue, Salvini al premier Conte: pagare debiti e tagliare le tasse "Se qualcuno pensa di stare al governo per tirarla in lungo, non è quello di cui hanno bisogno gli italiani", ha detto il vicepremier leghista. Minibot? "A me interessa il risultato, lo strumento non conta"

"Non abbiamo bisogno di chiedere soldi a tedeschi, spagnoli e lussemburghesi. Vogliamo usare per gli italiani i soldi degli italiani": lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini oggi nella sede del partito di via Bellerio a Milano, commentando i risultati dei ballottaggi spiegando che lo ribadirà nell'incontro di questa sera all'incontro con il premier Giuseppe Conte e con il vicepremier Luigi Di Maio in cui sosterrà la volontà di "pagare i debiti e tagliare le tasse"."Io sono al governo per aiutare gli italiani. Se qualcuno pensa di stare al governo per tirarla in lungo, non è quello di cui hanno bisogno gli italiani": lo hadetto il segretario della Lega Matteo Salvini oggi nella sede del partito di via Bellerio a Milano."Non ambisco ad altro che a fare il ministro dell'Interno dignitosamente come ho fatto in questi dodici mesi, altrimenti non si spiega il successo della Lega. Ho firmato un patto, ho dato la mia parola, se tutti mantengono lealmente la parola si lavora". Così ha replicato Salvini a chi gli chiedeva se punta a fare il premier dopo gli ultimi risultati elettorali.Il vicepremier leghista parla di "ritrovata e mi auguro duratura sintonia" con il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. E spiega che la Lega è disponibile a discutere del "salario minimo per i lavoratori". Ma il salario "lo pagano le imprese" e dunque bisogna ridurre le tasse per aiutarle a crescere."A me interessa il risultato, lo strumento non conta. Bado alla sostanza e non alla forma. Sugli strumenti Siamo pronti a raccogliere suggerimenti. A me interessa l'obiettivo", ha sottolineato Salvini rispondendo a una domanda sui minibot. "Noi abbiamo proposto un'idea che c'è nel contratto è stato approvata all'unanimità dalla commissione Bilancio in Parlamento. Se ci sono altre idee sono felice. Questo lo dico ai signor no che ci sono dentro e fuori", ha aggiunto."Non c'è alcun rischio per i risparmi degli italiani, l'unico rischio è un'altra manovra alla Monti, noi siamo al governo per non aumentare le tasse", ha poi aggiunto.All'invito al Santo Padre di salvare vite, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, oggi in conferenza stampa ha detto che "noi questo oggi stiamo facendo" aggiungendo che "sono stati registrati circa duemila arrivi contro 14 mila dell'anno scorso". E i dati dell'Unhcr hanno visto la denuncia di 15 mila morti e dispersi fra il 2015 e il 2019 contro "i due corpi recuperati e 500 dichiarati dispersi".