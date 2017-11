Ue, Sede Ema, Milano Amsterdam e Copenaghen vanno in finale

Milano è in testa nella corsa per l'Agenzia europea del farmaco (Ema): al primo turno ha ottenuto 25 punti. Amsterdam e Copenaghen, le altre due città passate al secondo turno, hanno ottenuto 20 punti ciascuno. Si apprende da fonti Ue. Tutti gli altri contendenti sono fuori,compresa Bratislava, data all'inizio in pole.Al secondo round, ogni Paese ha un voto (a differenza del primo, in cui ogni Stato aveva 6 punti elettorali da assegnare): vince chi ottiene almeno 14 voti su 27. Se nessuno raggiunge questa soglia, le 2 più votate passano al terzo turno, dove vince chi prende più voti.