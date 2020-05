Il vice-presidente della Commissione europea Ue, Timmermans: se cade un paese, cadiamo tutti Serve solidarietà, ci stiamo giocando il futuro dell'Ue

"Se cade un paese, perdiamo prima il green deal, secondo la solidarietà europea, terzo il mercato unico, forse anche la moneta e forse anche l'Unione europea stessa. In questi giorni, in queste settimane, in questi mesi stiamo giocando il futuro europeo".Lo afferma il vice-presidente della Commissione europea, Frans Timmermans, durante l'evento AsvisLive "Orientare le scelte, disegnare il futuro".Timmermans dice: "Abbiamo bisogno di tre cose: agire con velocità, con mezzi adeguati (saranno tantissimi soldi), e lo dobbiamo fare in maniera solidale - lo so bene e lo dico da olandese chiaramente"."Sono stato sorpreso dell'iniziativa franco-tedesca. Non dal lato dei francesi, ma se vediamo quello che ha detto il governo tedesco è una vera rivoluzione. Perché hanno detto 'dobbiamo andare oltre l'integrazione europea, dobbiamo ripensare alcune delle premesse che abbiamo sempre difeso'. Da Berlino hanno capito che non passiamo andare avanti come prima". Così Frans Timmermans.Settori importantissimi come l'automobile "avranno bisogno di sostegno", ma "possiamo, dire pensando ai nostri figli, se noi vi diamo un sostegno pubblico dovete andare in questa direzione", quella della sostenibilità, ha affermato Timmermans, citando l'esempio di sovvenzione per l'acquisto di nuove auto, "ma per quali macchine? - si domanda - Per le macchine che sono sostenibili, non queste vecchie macchine". Solo con questo approccio, spiega il vice-presidente della Commissione, "ci dà la possibilità di un rilancio di un'industria che, se non si muove verso la mobilità elettrica, perderà".Timmermans ha parlato in un evento in diretta streaming sull'importanza di pensare e progettare ora un futuro sostenibile. È stato presentato il nuovo sito 'Futura network', piattaforma creata dall'ASviS per stimolare la riflessione sui futuri possibili a partire dai temi proposti dall'attualità. Altri interventi, quello della ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dell'autore e divulgatore scientifico Piero Angela.Asvis è l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Il sito è realizzato in collaborazione con organizzazioni che riuniscono studiosi di futuro, con reti di ricercatori ed esperti delle diverse materie, e propone articoli, studi, interviste e ricerche focalizzate sulla necessità di orientare le decisioni, comprese quelle per rilanciare il Paese dopo la crisi pandemica, verso un futuro sostenibile, adottando una visione sistemica per definire politiche e strategie guardando oltre il breve termine. Uno spazio per ragionare sul domani che ci aspetta partendo dall'attualità, uno strumento di analisi su scenari e prospettive. Il Festival dello sviluppo sostenibile 2020, a causa dell'emergenza epidemica, quest'anno si svolgerà dal 22 settembre all'8 ottobre.