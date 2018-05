La sanzione europea Ue, all'Italia maxi multa sulle acque reflue Una multa da 25 milioni di euro, più 30 milioni per ogni semestre di ritardo nella messa a norma di oltre 100 centri urbani e di aree sprovvisti di reti fognarie o sistemi di trattamento. L'Italia era già stata condannata nel 2012

La Corte di giustizia Ue ha imposto all'Italia una multa da 25 milioni di euro, più 30milioni per ogni semestre di ritardo nella messa a norma dioltre 100 centri urbani o aree sprovvisti di reti fognarie o sistemi di trattamento delle acque reflue. L'Italia era già stata condannata dalla Corte nel 2012 e deferita per la seconda volta dalla Commissione europea per una procedura di infrazione cominciata nel 2004.Con una sentenza del 19 luglio 2012 la Corte di giustizia aveva stabilito che l'Italia non aveva preso le misure sufficienti per dotare di reti fognarie per la raccolta delle acque reflue urbane e/o di sistemi di trattamento delle acque reflue urbane, ben 109 agglomerati situati nel territorio italiano. Alla scadenza del termine fissato all'11 febbraio 2016, l'Italia non aveva ancora preso le misure necessarie per conformarsi alla sentenza. E quindi la Commissione ha proposto dinanzi alla Corte un secondo ricorso per inadempimento chiedendo l'inflizione di sanzioni pecuniarie.Nella sentenza la Corte ha dunque constatato che alla data limite dell'11 febbraio 2016, l'Italia non aveva preso tutte le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza del 2012 al fine di rispettare gli obblighi che le incombono in forza della direttiva. Secondo la Corte, l'inadempimento dell'Italia, oltre ad esser durato quasi sei anni, è particolarmente grave per il fatto che l'assenza o l'insufficienza di sistemi di raccolta o di trattamento delle acque reflue urbane sono idonee ad arrecare pregiudizio all'ambiente.La Corte rileva, in particolare, che il numero di agglomerati per i quali l'Italia non ha fornito, alla data dell'udienza, la prova dell'esistenza di sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane conformi alla direttiva (74 agglomerati) è significativo, sebbene tale numero sia stato ridotto rispetto a quanto constatato nella sentenza del 19 luglio 2012 (all'epoca, 109 agglomerati).Inoltre, la Corte sottolinea che la messa in conformità dei sistemi di raccolta e di trattamento secondario delle acque reflue urbane di alcuni agglomerati con le disposizioni della direttiva avrebbe dovuto essere realizzata al più tardi il 31 dicembre 2000. Date tali circostanze, la Corte considera appropriato condannare l'Italia a pagare, a favore del bilancio dell'Unione, una penalità di 30.112.500 per ciascun semestre di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 2012, penalità che sarà dovuta a partire sino all'esecuzione integrale della sentenza del 2012.Tenuto conto, poi, della situazione concreta e delle violazioni in precedenza commesse dall'Italia in materia di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane, la Corte reputa adeguata la condanna dell'Italia a pagare, a favore del bilancio dell'Unione, una somma forfettaria di 25 milioni al fine di prevenire il futuro ripetersi di analoghe infrazioni al diritto dell'Unione.